Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, brzim i efikasnim operativnim radom, rasvetlili su pljačku crkve Svetog Nikole u Borči i uhapsili R. Š. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Krađa se dogodila u utorak u objektu Srpske pravoslavne crkve u Ulici Vuka Karadžića. Prema prvim informacijama, tada NN lice je nasilno otvorilo zaključane kutije u kojima se prikupljaju dobrovoljni prilozi vernika i otuđilo zasad neutvrđenu sumu novca.

Nakon prijave događaja, policijski službenici su preduzeli operativne mere i radnje na terenu, što je rezultiralo brzom identifikacijom i lišavanjem slobode osumnjičenog R. Š.

Protiv osumnjičenog je podneta odgovarajuća krivična prijava, a dalju istragu i procesuiranje ovog slučaja preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

BONUS VIDEO