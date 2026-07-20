Prvi među porodicama učesnika koji su stigli u Šimanovce uoči velikog superfinala "Elite 9" bili su Mevlida, Mustafa i Minka Durdžić. Iako su prethodnih dana bili u centru pažnje zbog brojnih medijskih natpisa koji su se odnosili na njihovog sina Asmina Durdžića i njegovu partnerku Maju Marinković koja je u više navrata psovala porodicu Durdžić, porodica je večeras pokazala da želi da bude uz njega u jednom od najvažnijih trenutaka njegovog učešća.

Mustafa i Mevlida nisu krili da su pojedine situacije i dešavanja tokom prethodnog perioda za njih predstavljali veliko razočaranje. Uprkos tome, odlučili su da ostave sve nesuglasice po strani i dođu u Šimanovce kako bi pružili podršku svom sinu pred završnicu rijalitija.

Njihov dolazak privukao je veliku pažnju okupljenih ekipa i gledalaca, budući da se danima spekulisalo o odnosima unutar porodice i njihovom stavu prema Asminovom učešću u "Eliti 9".

Ostaje da se vidi kako će proteći Asminov susret sa porodicom nakon izlaska iz rijalitija, kao i da li će uslediti razgovor o svim događajima koji su obeležili njegovo učešće i izazvali brojne reakcije u javnosti.

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