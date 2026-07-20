Na suđenju optuženima za ubistvo Ranka R. u kafiću na benzinskoj pumpi u Rušnju prikazan je video-snimak likvidacije, na kojem se vidi trenutak kada maskirani napadač utrčava u lokal, ispaljuje hice u žrtvu, dok drugi osumnjičeni čuva ulaz. Uplašeni gosti i osoblje u panici su pokušavali da spasu živu glavu.

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljen postupak protiv optuženih za ubistvo Ranka R., počinjeno 9. marta 2023. godine u kafiću na benzinskoj pumpi u naselju Rušanj.

Tokom današnjeg pretresa u sudnici je prikazano ukupno 11 video-snimaka sa nadzornih kamera, koji, prema navodima tužilaštva, prikazuju pripremu, izvršenje i bekstvo izvršilaca.

Na jednom od snimaka vidi se kako dvojica muškaraca sa hirurškim maskama preko lica i kapuljačama trče preko parkinga ka benzinskoj pumpi.

Najpotresniji snimak prikazuje trenutak kada Ranko R. utrčava u kafić pokušavajući da se spase, ali odmah potom pada na pod. Za njim u lokal ulazi maskirani napadač, za koga tužilaštvo tvrdi da je Stefan Z., i ispaljuje hice u njega, dok drugi osumnjičeni, za koga se sumnja da je Luka V., stoji na ulazu i obezbeđuje bekstvo.

U trenutku pucnjave među gostima je nastala panika. Ljudi su u strahu počeli da beže iz lokala, dok se konobarica sakrila iza šanka pokušavajući da se zaštiti.

Sud je prikazao i snimke na kojima se vidi kako osumnjičeni, sa pištoljima u rukama, beže sa mesta zločina.

Četvoro na optuženičkoj klupi

Za teško ubistvo u saizvršilaštvu, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, optuženi su Stefan Z. (28) iz Lebana i Luka V. (26) iz Kraljeva.

Državljani Bosne i Hercegovine Marko P. (28) i Azra Š. (22), koji su u međuvremenu izručeni Srbiji, optuženi su da su pomogli u izvršenju teškog ubistva.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Stefan Z. i Luka V. su 9. marta 2023. godine oko 11.05 časova na podmukao način usmrtili Ranka R., koji je od zadobijenih povreda preminuo u 11.32 časova. Tužilaštvo navodi i da su pucnjavom doveli u opasnost živote troje gostiju koji su se u tom trenutku nalazili u kafiću.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. septembar.