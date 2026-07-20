Od 21. jula 3 horoskopska znaka uspevaju da se izdignu iznad svega i postanu aktivni kreatori sopstvene sreće.

Blizanci

Dana 21. jula ponovo dobijate priliku da shvatite da prava sreća u velikoj meri zavisi od vašeg stava. Ako razmišljate pozitivno i verujete u sebe, možete potpuno da preokrenete svoju sudbinu – od sumorne do sjajne.

Sve to zahvaljujući poravnanju Jupitera i Urana, koje vam pruža drugu priliku da sagledate stvari iz drugačijeg ugla. Još prošle nedelje osećali ste se loše i bezvoljno. Ali ove nedelje sebi dajete novu šansu.

Stav je važan za svakoga, ali kod vas posebno, jer lako prelazite iz jednog raspoloženja u drugo. Tokom ovog astrološkog aspekta odlučujete da izaberete pozitivnu stranu, i to vam se u potpunosti isplati.

Škorpija

Ako ste se u poslednje vreme osećali potišteno, obraduje vas vest da se 21. jula, kada se Jupiter poravna sa Uranom, vaša sreća menja nabolje.

U utorak se stvari u vašem životu pokreću. Možda ste navikli da sumnjate u svoje male uspehe, ali sada nije vreme za sumnju. Ono što vam se danas događa zaslužuje svu vašu pažnju.

Upravo sada vaš život počinje ozbiljno da se menja na bolje. Ulazite u period ispunjen srećom i povoljnim okolnostima. Uživajte u tome.

Vodolija

U utorak vam se sreća potpuno okreće u korist, Vodolije. To ćete posebno primetiti u prijateljskim i poslovnim odnosima. Zahvaljujući dobroj komunikaciji, videćete koliko toga može da se promeni.

Kada se Jupiter poravna sa Uranom 21. jula, naći ćete se na pravom mestu u pravo vreme. Zato slobodno recite ono što vam je na umu. Ako imate osećaj da ste dugo bili zaglavljeni, sada je vreme da se pokrenete i doživite talas sreće koji vam dolazi. Ostavite prošlost iza sebe – završena je. Sada je vaš trenutak - iskoristite ga, poručuju astrolozi, piše Your Tango.