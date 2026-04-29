U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 11 osoba, dok će protiv još 17 osoba biti podnete krivične prijave u redovnom postupku, zbog sumnje da su, od 2019. do 2021. godine, poreskim krivičnim delima oštetili budžet Srbije za 621.063.169 dinara.

Zbog sumnje da je izvršio krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca, uhapšen je M. K. (47), odgovorno lice "COOL klima" Vršac, vlasnik "PR Master Trade Solutions Vršac" i "Industrial plan i pro" Vršac, i lice koje je stvarno upravljalo "Industrial alliance" Vršac i "Samyaza" Vršac. Pored toga, zbog sumnje da su izvršili ista krivična dela u pomaganju, uhapšeni su K. G. (49), odgovorno lice u "Industrial plan i pro" Vršac, Lj. I. (61), vlasnik i odgovorno lice u "FINOPEX PARTNERS" Beograd, D. J. (45), odgovorno lice i vlasnik "Lav expert NMJ" Beograd, vlasnik i odgovorno lice u "DSV elektronics" Beograd i vlasnik "PR ESTIMATE CONSULTING" Beograd, kao i M. M. (32), bivše odgovorno lice i vlasnik "Lav expert NMJ" Beograd, I. G. (44), vlasnik "PR priprema gradilišta Ludman kop" Kragujevac, A. S. (58), vlasnik "PR Panimpro" Čačak, N. L. (35), vlasnik "PR NL Elektrik" Vršac, i Č. M. (66), stvarni vlasnik "Lav expert NMJ" Beograd.

Zbog sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara i poreska utaja u pomaganju, uhapšeni su N. P. (47), vlasnica "PR Ekspert" Kragujevac, i M. P. (44), faktički vlasnik "ECONERGY 2018". Sumnja se da je M. K, uz pomoć ostalih osumnjičenih, u knjigovodstvu privrednih društava koja su pod njegovom kontrolom, evidentirao fiktivne ulazne fakture, na taj način umanjio osnovicu za obračun poreza na dobit i neosnovano ostvario povrat PDV-a, čime je oštetio budžet Srbije za 621.063.169 dinara.

On se sumnjiči i da je, kako bi novac stavio u legalne tokove, na osnovu fiktivnih poslovnih odnosa uplatio oko 134.267.602 dinara privrednim društvima osumnjičenih i fantomskoj firmi "Stocoop" Beograd. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.