U Bihaću je u poslepodnevnim satima došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba stradala.
Iz za sada neutvrđenih razloga, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u kanal reke Une u ulici Bedem.
Nažalost, vozač je preminuo na mestu nesreće.
U akciji izvlačenja vozila i tela učestvovali su pripadnici vatrogasne jedinice i ronioci, dok su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obezbeđivali lice mesta.
O događaju je obavešten Kantonalni tužilački ured Unsko-sanskog kantona u Bihaću, pod čijim nadzorom su izvršene uviđajne radnje.
U toku je istraga koja bi trebalo da rasvetli okolnosti ove tragedije.
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