U Bihaću je u poslepodnevnim satima došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba stradala.

Iz za sada neutvrđenih razloga, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u kanal reke Une u ulici Bedem.

Nažalost, vozač je preminuo na mestu nesreće.

U akciji izvlačenja vozila i tela učestvovali su pripadnici vatrogasne jedinice i ronioci, dok su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obezbeđivali lice mesta.

O događaju je obavešten Kantonalni tužilački ured Unsko-sanskog kantona u Bihaću, pod čijim nadzorom su izvršene uviđajne radnje.

U toku je istraga koja bi trebalo da rasvetli okolnosti ove tragedije.



BONUS VIDEO: