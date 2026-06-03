Državljanin Srbije, Enez C. (51) sinoć je u Dortmundu najpre izazvao incident u restoranu gde je pretio gostima i prskao ih biber sprejem, da bi nakon toga oteo svoje tri ćerke koje je držao kao taoce. Pucao je i na policajca. Drama je trajala tokom čitave noći, a državljanin Srbije se jutros predao policiji nakon što je razgovarao sa roditeljima.

Kako prenosi nemački BILD, on je u utorak uveče navodno pucao na policajca, a potom se sa svoje tri ćerke, starosti 7, 10 i 12 godina, zabarikadirao u stanu. Devojčice su, srećom, prošle bez povreda i nakon drame preuzela ih je policija.

Prava opsadna situacija odvijala se tokom cele noći!

Teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica opkolili su zgradu u ulici Vitbrojker u Dortmundu, dok su pregovarači pokušavali da ubede muškarca da se preda i oslobodi decu.

Na terenu su bila i oklopna vozila, a specijalci su nosili balističke štitove. Napetost je trajala satima, sve dok osumnjičeni navodno nije stupio u kontakt sa roditeljima, nakon čega je odlučio da se preda.

Talačkoj krizi prethodio incident u restoranu

Prema informacijama nemačkih medija, svemu je prethodio incident u jednom restoranu, gde je muškarac pravio haos, pretio gostima i prskao ih biber-sprejom. Nakon toga je pobegao automobilom.

Drama je eskalirala oko 19.15 časova kada je policija, po pozivu žene koja je tražila pomoć, stigla do stambeno-poslovne zgrade. Tada je osumnjičeni navodno prišao i pucao iz pištolja manjeg kalibra na jednog policajca.

- Metak je pogodio pancir policajca - rekao je portparol policije.

Policajac je prošao sa lakšim povredama, dok se napadač potom zatvorio u stan i zabarikadirao sa decom.

(Bild)