Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus priprema novu posetu Vašingtonu i Teksasu u septembru, tokom koje bi trebalo da pokuša da se sastane sa američkim kolegom Pitom Hegsetom, nakon što je prethodni pokušaj u maju propao.

Prema internim planovima u koje je briselski portal Politiko imao uvid, predviđeni program posete uključuje obilazak Pentagona i mogući bilateralni sastanak sa Hegsetom.

Razmatraju se i susreti sa članovima Kongresa, predstavnicima Saveta za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država i rukovodiocima kompanija iz oblasti odbrambene industrije.

Poseta, planirana za petodnevni period sredinom septembra, trebalo bi da bude završena u oblasti Dalasa i Fort Vorta u Teksasu, gde je predviđena ceremonija predstavljanja borbenog aviona F-35 proizvedenog u SAD, namenjenog nemačkim oružanim snagama.

Planovi su i dalje u pripremi, a održavanje pojedinačnih sastanaka zavisiće od konačnog rasporeda ministra.

Nemačko Ministarstvo odbrane nije želelo da komentariše planove.

Ovo bi bio drugi pokušaj Pistorijusa ove godine da obezbedi poseban sastanak sa Hegsetom u Vašingtonu, navodi briselski portal.

Nemački ministar odbrane je u maju odustao od američkog dela planirane posete Severnoj Americi, nakon što nije uspeo da dogovori sastanak sa Hegsetom.

Pistorijus je tada nastavio put u Kanadu, dok je Hegset otputovao na bezbednosni forum Šangri-La dijalog u Singapuru.

Taj događaj predstavljao je neuspeh za Berlin, koji je u periodu sve veće neizvesnosti oko uloge Vašingtona u evropskoj bezbednosti nastojao da uspostavi direktniji kontakt sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, navodi Politiko.

Pistorijus i Hegset su se i ranije sastajali.

Poslednji put obojica su učestvovali na samitu NATO-a u Ankari.

Tokom zvanične posete Pentagonu u julu 2025. godine razgovarali su o budućnosti američkih snaga u Evropi, kao i o nemačkom interesovanju za američki raketni sistem dugog dometa Tajfon i rakete Tomahavk.

Ta pitanja su u međuvremenu postala još važnija.

Hegset je u junu najavio šestomesečnu reviziju rasporeda američkih trupa u Evropi, dok je Vašington već smanjio neke vojne kapacitete koje stavlja na raspolaganje NATO-u.

Pistorijus je upozorio da svako povlačenje američkih snaga mora da bude koordinisano sa evropskim saveznicima kako bi se izbegle opasne praznine u odbrani Alijanse.

Interni planovi ne navode konkretne programe naoružanja koje bi Pistorijus mogao da pokrene tokom razgovora u Vašingtonu.

Navodi se da su predviđeni razgovori o važnim projektima nabavke naoružanja, kao i o organizaciji odbrambenih nabavki.

Poseta Teksasu imala bi više ceremonijalni karakter.

Predstavljanje aviona označava zvanično javno predstavljanje nove letelice, ali ne i njenu isporuku nemačkoj vojsci.

Prvi nemački F-35 početkom godine ušao je u završnu fazu sklapanja u fabrici kompanije Lokid Martin u Fort Vortu, a prvi let i zvanično predstavljanje planirani su za 18. septembar.

Nemačka je naručila 35 aviona F-35, koji bi trebalo da zamene zastarelu flotu aviona Tornado, uključujući i ulogu nošenja američkog nuklearnog oružja raspoređenog u Nemačkoj u slučaju rata.

Prvih osam nemačkih aviona ostaće u početku u SAD, gde će se piloti obučavati u bazi Nacionalne garde Ebing u Arkanzasu.

Očekuje se da prvi F-35 stignu u nemačku bazu Bihil 2027. godine.

Berlin je, takođe, razmatrao proširenje flote za dodatnih 15 aviona, objavio je ranije Politiko.

Međutim, iz planova za septembarsku posetu nije jasno da li će ta potencijalna kupovina biti jedna od tema razgovora Pistorijusa u SAD.