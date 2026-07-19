Osuđeni nemački neonacista Marla Svenja Libih (55), koji je promenio svoj zakonski pol u ženski, izručen je Nemačkoj nakon gotovo godinu dana odlaganja. Libih, čije je ime ranije bilo Sven, upućen/a je u ženski zatvor u Hemnicu na izdržavanje kazne, objavio je "Bild". Osim ženskog imena i pisanog izjašnjavanja, Sven/Marla, sudeći po fotografijama sa suđenja, nije promenio ništa više u svom biološkom, muškom polu, ne odričući se čak ni brkova.

Sud u Haleu je 2023. godine osudio Libiha za podsticanje mržnje i druga krivična dela, poput klevete i odobravanja agresivnog rata. Nakon izricanja presude, on je pobegao u Češku i nije se u avgustu prošle godine javio na odsluženje kazne, kako je to bilo predviđeno.

Nakon što je Viši regionalni sud u Pragu odbio žalbu na izručenje, češke vlasti su Libiha u sredu predale nemačkim organima na graničnom prelazu Brajtenou na auto-putu A17.

Predsednik sindikata nemačke policije Andreas Roskopf rekao je da Libih sada mora da odsluži "pravednu kaznu". U ženskom zatvoru.

On je ocenio da pravna država mora dosledno da primenjuje zakon prema osobama koje šire ekstremističke stavove i deluju na takav način.

Libih je poznat kao neonacistički aktivista iz Saksonije, a izručenje je usledilo posle višemesečnog pravnog postupka u Češkoj.

Decenijama je bio nacionalno priznata figura na krajnje desničarskoj sceni, a krajem 2024. godine promenio je zakonski pol nakon što je stupio na snagu novi Zakon o samoodređenju. Ta promena značila je da Libih kaznu mora da služi u ženskom zatvoru.

On je ranije objasnio da je promenio pol i zatražio da služi kaznu u ženskom zatvoru kako bi izbegao "diskriminaciju" od strane muških zatvorenika. Libih je kategorički negirao tvrdnje da promenu pola koristi kako bi ismevao vlasti.

Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksander Dobrind tada je izjavio da je Libih "zloupotrebila" zakon o samoodređenju i istakao da je potrebno pooštriti propise.

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