Tramp je, takođe, u intervjuu za podkast "Pod Force One", kazao da je iranski ajatolah Modžtaba Hamnei uključen u pregovore sa SAD-om.

"Već su se složili da neće imati nuklearno oružje", rekao je Tramp.

U istom intervjuu, Tramp je priznao da je imao oštar razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekavši da nije zadovoljan izraelskim sukobom sa Libanom, prenosi Rojters.

"Ne bih rekao da sam bio ljut. Bio sam pomalo uznemiren njegovim konstantnim sukobima sa Libanom, znate", rekao je Tramp, uz napomenu da se sa Netanjahuom veoma dobro slaže.

"Ti si lud, bio bi u zatvoru da nije mene!"

Podsetimo, dva američka zvaničnika su rekla za Aksios da je Tramp tokom razgovora u ponedeljak oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga "ludim" i "nezahvalnim".

Iran je ranije zapretio da će odustati od pregovora sa SAD zbog izraelskih akcija u Libanu.

Prema navodima izvora, Tramp je tokom razgovora Netanjahua upozorio da bi sprovođenje pretnji o bombardovanju Bejruta dodatno izolovalo Izrael na međunarodnoj sceni.

"Potpuno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spasavam ti političku karijeru. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga", navodno je poručio Tramp, prema rečima zvaničnika upoznatog sa razgovorom.

Drugi izvor upoznat sa razgovorom rekao je da je Tramp bio "besan" i da je u jednom trenutku povikao: "Šta to, dođavola, radiš?"

Više o tome u našoj odvojenoj vesti.

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