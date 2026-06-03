Muškarac koji je u utorak uveče pucao na policajca, a potom se sa svoje troje dece zabarikadirao u stanu u dortmundskoj četvrti Hohsten, predao se policiji rano jutros.

Prema informacijama nemačkih medija, reč je o 51-godišnjem državljaninu Srbije. Kako prenosi Bild, on je svoje tri ćerke, starosti sedam, deset i dvanaest godina, držao kao taoce.

Deca nisu povređena i nakon okončanja drame odvedena su u policijsku stanicu. Policajac koji je ranjen tokom incidenta nosio je zaštitni prsluk i zadobio je samo lakše povrede.

Kasno u utorak uveče teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica opkolili su kuću, opremljeni, između ostalog, i balističkim štitovima. Pregovarački tim Specijalne jedinice za intervencije (SEK) pokušavao je satima da ubedi muškarca da se preda i okonča talačku krizu, pre svega zbog bezbednosti troje dece.

Napeta atmosfera vladala je ispred kuće u Dortmund-Hohstenu do duboko u noć. Na terenu je bila raspoređena i specijalna jedinica sa oklopnim vozilom. Nakon što je, prema navodima medija, kontaktirao svoje roditelje, muškarac se predao policiji i dozvolio hapšenje.

Prethodno je izazvao incident u jednom klubu, gde je pretio gostima i prskao biber-sprej. Potom je automobilom pobegao sa lica mesta. Kada je policija oko 19.15 časova stigla do stambeno-poslovne zgrade u ulici Vitbrojker u dortmundskom okrugu Hohsten, po pozivu žene koja je zatražila pomoć, muškarac je prišao zgradi i, kako se sumnja, iz pištolja malog kalibra pucao na policajca.

Projektil je pogodio zaštitni prsluk jednog od angažovanih policajaca – izjavio je portparol policije u utorak uveče.

Kasnije je potvrđeno da je policajac zadobio samo lakše povrede. Napadač se zatim povukao u kuću i zabarikadirao.

U prvim trenucima nije bilo poznato čija su deca niti identitet žene koja je pozvala policiju. Nemački mediji su naknadno objavili da je reč o njegovim ćerkama, starim sedam, deset i dvanaest godina, dok je žena najverovatnije njegova partnerka.

Ona je odmah sklonjena na bezbednu lokaciju nedaleko od kuće u kojoj se odvijala talačka kriza. Prema pisanju Bilda, uz nju je sve vreme bio i sveštenik. Dodatni problem predstavljala je komunikacija, pošto je prevodilac na lice mesta stigao tek kasnije.

Na mestu događaja bile su raspoređene jake policijske snage, uključujući specijalce i pregovarački tim, koji je tokom cele noći pokušavao da nagovori osumnjičenog da se preda.

Bild