Muškarac koji je u utorak uveče pucao na policajca, a potom se sa svoje troje dece zabarikadirao u stanu u dortmundskoj četvrti Hohsten, predao se policiji rano jutros.

Prema informacijama nemačkih medija, reč je o 51-godišnjem državljaninu Srbije. Kako prenosi Bild, on je svoje tri ćerke, starosti sedam, deset i dvanaest godina, držao kao taoce.

Deca nisu povređena i nakon okončanja drame odvedena su u policijsku stanicu. Policajac koji je ranjen tokom incidenta nosio je zaštitni prsluk i zadobio je samo lakše povrede.

Kasno u utorak uveče teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica opkolili su kuću, opremljeni, između ostalog, i balističkim štitovima. Pregovarački tim Specijalne jedinice za intervencije (SEK) pokušavao je satima da ubedi muškarca da se preda i okonča talačku krizu, pre svega zbog bezbednosti troje dece.

Napeta atmosfera vladala je ispred kuće u Dortmund-Hohstenu do duboko u noć. Na terenu je bila raspoređena i specijalna jedinica sa oklopnim vozilom. Nakon što je, prema navodima medija, kontaktirao svoje roditelje, muškarac se predao policiji i dozvolio hapšenje.

Prethodno je izazvao incident u jednom klubu, gde je pretio gostima i prskao biber-sprej. Potom je automobilom pobegao sa lica mesta. Kada je policija oko 19.15 časova stigla do stambeno-poslovne zgrade u ulici Vitbrojker u dortmundskom okrugu Hohsten, po pozivu žene koja je zatražila pomoć, muškarac je prišao zgradi i, kako se sumnja, iz pištolja malog kalibra pucao na policajca.

– Projektil je pogodio zaštitni prsluk jednog od angažovanih policajaca – izjavio je portparol policije u utorak uveče.

Kasnije je potvrđeno da je policajac zadobio samo lakše povrede. Napadač se zatim povukao u kuću i zabarikadirao.

U prvim trenucima nije bilo poznato čija su deca niti identitet žene koja je pozvala policiju. Nemački mediji su naknadno objavili da je reč o njegovim ćerkama, starim sedam, deset i dvanaest godina, dok je žena najverovatnije njegova partnerka.

Ona je odmah sklonjena na bezbednu lokaciju nedaleko od kuće u kojoj se odvijala talačka kriza. Prema pisanju Bilda, uz nju je sve vreme bio i sveštenik. Dodatni problem predstavljala je komunikacija, pošto je prevodilac na lice mesta stigao tek kasnije.

Na mestu događaja bile su raspoređene jake policijske snage, uključujući specijalce i pregovarački tim, koji je tokom cele noći pokušavao da nagovori osumnjičenog da se preda.

Bild