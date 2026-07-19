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Žena (43) vozila u kontrasmeru i izazvala užas! Poginula na licu mesta, dvoje mrtvih, njeno troje dece i muž u kritičnom stanju!

Dvoje ljudi je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj. Žena je vozila u kontrasmeru na autoputu

 
Autor:  Milica Krstić
19.07.2026.13:52
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Žena (43) vozila u kontrasmeru i izazvala užas! Poginula na licu mesta, dvoje mrtvih, njeno troje dece i muž u kritičnom stanju!
Prinsscreen/Facebook/24sata.hr
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Dve osobe su poginule, a nekoliko ih je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Nemačkojkoju je izazvala žena vozeći u suprotnom smeru. Nesreća se dogodila na autoputu A45, severoistočno od Frankfurta.

Troje dece 34-godišnje žene vozača iz Bavarske nalazi se u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Prema prvim informacijama, žena se uključila na autoput u pogrešnom smeru na petlji kod Florštata, nakon čega se pri velikoj brzini direktno sudarila sa automobilom kojim je upravljao 70-godišnji muškarac.

Muškarac je poginuo na licu mesta, dok je ona podlegla povredama ubrzo nakon što je prevezena u bolnicu. Njen suprug i njihovo troje dece, uzrasta od 10 do 15 godina, zadobili su teške povrede.

Usled siline sudara svi putnici ostali su zarobljeni u vozilima, pa su vatrogasci morali da ih izvlače. Deo povređenih prebačen je helikopterom u bolnicu. Javno tužilaštvo naložilo je veštačenje kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.

 

Alo.rs/Index.hr

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