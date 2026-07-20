"Namera sadašnjih vlasti Nemačke da dobiju direktan pristup nuklearnom oružju već izaziva veliku zabrinutost i u Evropi, s obzirom na revanšistička raspoloženja u Berlinu. Međutim, dobro je poznat ishod pokušaja stvaranja 'čudesnog oružja' u Hitlerovoj Nemačkoj. Zar istorija i dalje ničemu ne uči?!", navodi se u saopštenju pres-službe SVR, preneo je Sputnjik.

U saopštenju se tvrdi da je jedna od ključnih država NATO-a zabrinuta zbog naučnoistraživačkih radova koje Nemačka sprovodi u oblasti nuklearnog oružja.

"Vojni stručnjaci NATO-a smatraju da je Berlin u stanju da samostalno, u roku od jednog do tri meseca, proizvede potrebnu količinu fisionog materijala, a da u roku do godinu dana konstruiše funkcionalnu nuklearnu eksplozivnu napravu, bez sprovođenja nuklearne probe. To izaziva posebnu zabrinutost imajući u vidu bogatu militarističku prošlost Nemačke i planove vlade Fridriha Merca da ponovo pretvori nemačku vojsku u najjaču u Evropi", naglašava se u saopštenju.