Kasno sinoć, u Beloševcu u Kragujevcu, navodno je muškarac nožem naneo ozbiljne povrede partnerki i njenom dedi. Oboje su nakon napada hitno prevezeni u zdravstvenu ustanovu gde su, zbog težine povreda, hitno operisani.

Prema nezvaničnim informacijama "Ikragujevac", povređena žena zadobila je više ubodnih rana u predelu grudnog koša i stomaka, dok je njen deda povređen u predelu trbuha.

Obe osobe primljene su u operacionu salu sa povredama koje se smatraju opasnim po život.

Lekari su tokom intervencija vršili detaljne preglede i sanaciju unutrašnjih povreda kako bi stabilizovali njihovo zdravstveno stanje.

Policija je pokrenula istragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog nasilnog događaja. Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu osumnjičenog niti o motivu napada.

Nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, dok javnost očekuje više detalja o zdravstvenom stanju povređenih i toku istrage.

(Ikragujevac)