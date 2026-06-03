Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su L. B. (23) iz tog grada, zbog sumnje da je nožem izbo bivšu partnerku i njenog dedu.

On je osumnjičen za krivična dela teško ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave u Kragujevcu.

Sumnja se da je on 2. juna, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo 22-godišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog 66-godišnjeg dedu.

Pored toga, on je, kako se sumnja gurnuo i njenu 71-godišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede.

Osumnjičeni je potom pobegao vozilom, a policija ga je brzom akcijom pronašla nedaleko od kuće i uhapsila, i kod njega je nađen nož kojim je, kako se sumnja, ubo bivšu emotivnu partnerku i njenog dedu.

Povređeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

L. B. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.