U Skupštini Srbije danas je održana Treća posebna sednica Četrnaestog saziva Skupštine Srbije, na kojoj se obratio Predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Odbornici blokaderske opozicije nisu se pojavili na ovoj sednici i time su, po ko zna koji put, obrukali Srbiju.

Nisu pokazali poštovanje prema zemlji koja je nama tokom kovida slala avion za avionom punim pomoći, najnovijih aparata da se cele bolnice opreme, a s druge strane, kada se u bilo kojoj drugoj zemlji održava bilo kakva makar konferencija, panel gde se pljuje Srbija - trče!

Zamislite da takvi sutra vode zemlju...

Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji, sastao se ranije u toku danas sa predsednicom Narodne Skupštine Anom Brnabić.

Predsednica Nerodne skupštine Ana Brnabić izjavila je, povodom održavanja posebne sednice, da će Skupština, dok o tome odlučuje većina oko SNS-a, uvek pokazivati poštovanje prema zemljama koje su se Srbiji našle kada je bilo teško.

Gobaš se u okviru posete Srbiji juče sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu Zaliva.

Gobaš će u Srbiji boraviti do 4. juna, a planirano je da obiđe i gradilište za Ekspo 2027, kao i da poseti Ložionicu.