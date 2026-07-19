"Rađeni su putevi prema Rači, urađena je škola "Svetozar Marković", a onda vodovod i projekat za kanalizaciju mora da se lati 1.800.000 dinara kojih opština opet nema. Ovo za vodovod moramo da rešimo, kada to završimo onda je Lapovo mirno", rekao je Vučić.

Kako je naveo Vučić, u Kragujevcu se radi mnogo toga.

"Uskoro ćemo da otvorimo prvih pet, šest kilometara Severne obilaznice, to je 22 kilometara obilaznice od ključnog značaja za Kragujevac, Milanovac i okolna mesta", rekao je Vučić.

Prilikom obraćanja prisutnim građanima, Vučić je najavio velika ulaganja.

"U roku od 15 dana potpisujete ugovor o vodovodu koji će koštati 3.200.000 evra, to će platiti država Srbije i to je ono što je za Lapovo najvažnije. Takođe, završićemo i ostale odeljke škola, iako je škola "Svetozar Markovića" najlepša, a uradićemo i projekat za kanalizaciju", rekao je Vučić.

Vučić je najavio put za Batočinu koju će raditi sa Azerbejdžanom, deonica od skretanja sa auto-puta preko Kijeva, do Dobrovodice.

"Uskoro otvaramo prvih šest kilometara obilaznice oko Kragujevca, kada to uradimo to će mnogo značiti za Šumadijski i Moravički okrug ali i čitavu Srbiju. Nije lako ulagati toliki novac, ljudi su počeli da se raduju i veruju tek kad smo krenuli da radimo mnoge stvari u srbiji, bez vas to ne bi mogli i zato sam vam strahovito zahvalan", rekao je on.





