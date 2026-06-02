Nemačku je potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile četiri osobe - dve mlade majke i njihovo dvoje dece starih svega godinu i po dana. Tragedija se dogodila u ponedeljak poslepodne na regionalnom putu između mesta Kaltensundheim i Aschenhausen u saveznoj pokrajini Thüringen.

Prema informacijama nemačke policije, automobil kojim je upravljala 20-godišnja žena iz zasad neutvrđenih razloga prešao je u suprotan smer i direktno se sudario s kamionom koji mu je dolazio u susret. Vozač kamiona, 63-godišnji muškarac, pokušao je da izbegne sudar naglim manevrom, ali nije uspeo sprečiti katastrofu. Udarac je bio toliko jak da su obe žene i dvoje mališana preminuli na mestu nesreće.

Naknadno je potvrđeno da su poginule žene bile majke stradale dece, što je ovoj tragediji dalo još potresniju dimenziju. Hitne službe, vatrogasci i policija brzo su stigli na mesto nesreće, ali za putnike u automobilu nije bilo spasa. Nemačke vlasti još uvek istražuju okolnosti koje su dovele do toga da vozilo iznenada pređe na suprotnu stranu puta. Zbog složenosti slučaja angažovan je i saobraćajni veštak koji će izvršiti detaljnu rekonstrukciju nesreće.

Put između Kaltensundheima i Aschenhausena bio je zatvoren više od četiri sata, dok su trajali uviđaj i uklanjanje uništenih vozila. Vozač kamiona pretrpeo je težak psihički šok i pružena mu je stručna pomoć. Vest o pogibiji dve mlade majke i njihove dece izazvala je duboku tugu širom Thüringena. Predstavnici pokrajinskih vlasti izrazili su saučešće porodicama stradalih, ističući da je reč o jednoj od najpotresnijih saobraćajnih tragedija koje su se dogodile u ovoj regiji u poslednje vreme.

Alo/Sandžak Danas

BONUS VIDEO