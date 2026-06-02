Službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad podneli su danas državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv V. B (22) iz Podgorice, zbog sumnje da je na štetu takođe muške osobe stare 53 godine izvršio krivično delo silovanje.

Oba lica, i osumnjičeni i oštećeni, su osuđena lica i nalaze se na izdržavanju kazni zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu.

- Krivično delo je od strane zaposlenih u UIKS-u prijavljeno Odjeljenju bezbednosti Danilovgrad 22.05.2026. godine, nakon čega su policijski službenici, u koordinaciji i po nalogu nadležnog tužioca, preduzeli niz mera i radnji, koje su dovele do identifikovanja V. B. kao lica osumnjičenoog za navedeno krivično delo - saopšteno je iz UP.

Sumnja se da je V. B. krivično delo silovanje izvršio noć ranije, u noći između 20. i 21. maja 2026. godine, oko 3 sata posle ponoći, u sobi jednog paviljona UIKS-a.

Žrtva silovanja je događaj prijavila zaposlenima u UIKS-u, koji su potom o navedenom obavestili policiju.

Krivična prijava protiv V. B. je nadležnom državnom tužiocu podneta u redovnom postupku.

