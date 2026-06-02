Nemački državljanin G. B. (27) uhapšen je u nedelju u Beogradu nakon što je u Ulici Luke Ćelovića Trebinjca, kako se sumnja, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i sa nožem u ruci razbio staklo na vratima zgrade u kojoj boravi, nezvanično se saznaje.

Nakon toga se, prema navodima, polunag kretao ulicom držeći nož, što je uznemirilo građane koji su pozvali policiju.

Po dolasku na lice mesta, policija je uhapsila osumnjičenog i oduzela mu nož.

G. B. je potom prevezen na VMA, gde je na Odeljenju toksikologije utvrđeno da je bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO