Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, protiv M.K.P. (28), zbog sumnje da je u mestu Ečka 16. avgusta prošle godine upravljajući automobilom, nedozvoljenom brzinom, u stanju teške alkoholisanosti, udario dve biciklistkinje, od kojih je jedna preminula, a druga je teško povređena.

Optužnicom su mu na teret stavljena krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina, i krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi za koje je zaprećena novčana kazna ili zatvor do tri godine, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Njemu je optužnicom stavljeno na teret da je tog dana u stanju teške alkoholisanosti upravljao putničkim motornim vozilom nedozvoljenom brzinom, ne držeći potrebno rastojanje prilikom preticanja bicikala kojima su upravljale J.C. i S.S. udario u njih.

Kako se sumnja, on je automobilom udario u zadnji točak bicikla kojim je upravljala J.C, usled čega ju je bacio na S.S, a potom naleteo i na nju.

Usled zadobijenih povreda J.C. je preminula na licu mesta, dok su oštećenoj S.S. konstatovane teške telesne povrede.

Optuženi je napustio lice mesta i ostavio oštećene bez pomoći.