Muškarac I. J. iz Kaluđerice, koji je oko tri sata iza ponoći primljen u jednu beogradsku bolnicu sa prostrelnom ranom na nozi, uspešno se oporavlja i nalazi se van životne opasnosti. Međutim, kako se saznaje, umesto da pomogne istrazi, ranjeni čovek je doneo odluku koja je dodatno alarmirala nadležne organe - on je potpuno odbio dalju saradnju sa policijom!

Izvor blizak istrazi otkriva da je njegova prvobitna izjava, u kojoj je tvrdio da je pogođen "iz čista mira" ispred svoje kuće i da zbog mraka ništa nije video, odmah probudila sumnju. Ipak, novi detalji koje je izneo u razgovoru sa operativcima zvuče još neverovatnije.

Kako saznajemo, I. J. je tokom ispitivanja pokušao da opravda svoje prisustvo na ulici u gluvo doba noći tako što je u priču uvukao treću osobu. Inspektorima je tvrdio da se ispred kuće nalazio jer je navodno čekao svoju devojku.

- Njegova priča je puna rupa. Prvo je tvrdio da je samo stajao i odjednom osetio bol, a onda je dodao detalj o devojci koju je navodno čekao u tri ujutru. Kada su operativci krenuli da mu postavljaju konkretna pitanja o njoj, ali i o samom trenutku pucnjave, on je jednostavno podigao zid i odbio da dalje odgovara na pitanja - otkriva izvor.

Policijski operativci su uvereni da je ova verzija događaja samo paravan i da ranjeni muškarac svesno pokušava da sakrije pravu istinu, kao i identitet osobe koja je povukla obarač.

Zbog očiglednog odbijanja saradnje i menjanja priče, policija i nadležno tužilaštvo podigli su istragu na viši nivo. Trenutno se detaljno proverava da li devojka koju je pominjao uopšte postoji, da li je kobne večeri bila sa njim, ili je u pitanju samo nespretan pokušaj stvaranja alibija.

Inspektori i forenzičari su i dalje na terenu u Kaluđerici gde utvrđuju ključne tačke.

Proverava se da li se pucnjava uopšte odigrala ispred njegove kuće, jer postoje indicije da je I. J. ranjen na potpuno drugoj lokaciji i u drugačijim okolnostima (mogući obračun ili opomena), pa je naknadno dovezen ili došao do Kaluđerice.

Izuzimaju se video-zapisi sa svih okolnih objekata kako bi se utvrdilo kretanje ranjenog muškarca, ali i identifikovala sumnjiva vozila ili lica koja su se u tom periodu kretala kroz naselje.

Obavlja se razgovor sa komšijama i potencijalnim svedocima koji su u gluvo doba noći mogli da čuju ispaljene hice.

Sve ukazuje na to da I. J. odlično zna ko ga je i zašto ranio, ali da iz nekog razloga - bilo zbog straha od osvete ili zbog sopstvene umešanosti u sumnjive poslove - bira da ćuti i policiji servira priču u koju niko ne veruje. Istraga se intenzivno nastavlja.

Alo/Telegraf

