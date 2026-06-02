Posle relativno mirnog utorka, meteorološka situacija nad Balkanom naglo se menja. Najnoviji radarski snimci i prognoze pokazuju da će sreda doneti izraženu nestabilnost, obilne padavine, grmljavinske pljuskove i mogućnost vremenskih nepogoda u većem delu regiona. Najkritičnije će biti u zapadnim i centralnim krajevima Srbije, gde se očekuju najjači olujni sistemi.

Prema podacima sa aplikacije „Vreme & Radar“, nestabilnosti će se tokom dana postepeno premeštati sa zapada ka istoku Balkana, donoseći kišu, grmljavinu, jak vetar i lokalno grad.

Prvi talas stiže već ujutru

Meteorološki modeli pokazuju da će se glavnina nestabilnosti već oko 9 časova nalaziti iznad Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odakle će se sistem kretati prema istoku.

Već oko 10 sati prve padavine zahvatiće područje oko Bihaća i približiti se granici sa Srbijom. U isto vreme na severu Srbije i u Beogradu još će preovlađivati sunčano vreme uz temperaturu oko 24 stepena.

Nevreme se približava Srbiji

Tokom prepodnevnih sati padavine će jačati iznad Slavonije i centralne Bosne, dok će se oko 13 časova najjači pljuskovi proširiti na područje Osijeka, Tuzle i Bijeljine.

Oblačnost će tada već biti prisutna i iznad severa Srbije. Subotica će se naći na udaru prvih nestabilnosti, dok će u Beogradu i dalje biti toplo i uglavnom suvo, sa temperaturom oko 27 stepeni.

Najopasniji deo dana očekuje se posle podne

Situacija postaje znatno ozbiljnija oko 15 časova, kada će snažni grmljavinski sistemi zahvatiti područje Brčkog, Loznice i Tuzle.

Već oko 16 sati olujna zona dodatno će se proširiti, a prema radarskim podacima najizraženije nepogode očekuju se na području Loznice, Valjeva i Tuzle. Narandžasti radarski odrazi ukazuju na mogućnost grada, veoma obilnih padavina i jakih udara vetra.

U isto vreme prvi lokalni pljuskovi počeće da se razvijaju i na području Niša.





Uveče smirivanje na zapadu

Kako dan bude odmicao, centar nestabilnosti postepeno će se pomerati prema Rumuniji i Bugarskoj.

Oko 19 časova glavnina nevremena napustiće područje Beograda i nastaviti put ka istoku regiona. Kiša i pljuskovi tada će još biti prisutni u Nišu i Sofiji, dok će se u Bosni i Hercegovini i zapadnoj Srbiji vreme postepeno stabilizovati.

Do 21 čas glavni front već bi trebalo da bude iznad Rumunije i Bugarske, ali se zaostali pljuskovi i dalje mogu javiti na području Novog Pazara i pojedinih delova Crne Gore.

Temperatura će u večernjim satima biti znatno niža nego tokom dana. U Beogradu se očekuje oko 18 stepeni, dok će u Nišu biti oko 21 stepen.

Na oprezu zbog mogućih nepogoda

Meteorolozi upozoravaju da će razvoj oblaka i grmljavinskih sistema biti veoma lokalnog karaktera, zbog čega se tačna lokacija najjačih nepogoda neće moći unapred precizno odrediti. Građanima se savetuje da prate najnovija upozorenja i radarske snimke, jer pojedini delovi Srbije tokom srede mogu biti pogođeni intenzivnim pljuskovima, gradom i jakim vetrom.