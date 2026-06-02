Američka konzervativna novinarka i voditeljka Kendis Ovens iznela je nove šokantne tvrdnje o francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, navodeći da ju je lično pozvao Donald Tramp zbog njenog istraživanja o Brižit Makron.

Ovens tvrdi da je francuski predsednik navodno pokušao da izvrši pritisak na tadašnjeg američkog predsednika kako bi zaustavio njene javne izjave i istraživanja.

- Tramp me je lično pozvao. To nije izmišljotina, već istinita priča. Imam evidenciju poziva. Pozvao me je iz Mar-a-Laga. Rekao mi je: “Razumeš, Makron treba da potpiše nešto u vezi sa Rusijom i Ukrajinom, a Emanuel kaže da to neće učiniti dok ne prestaneš da govoriš o njegovoj supruzi”, izjavila je Ovens.

Američka novinarka celu situaciju opisala je kao „potpuno ludilo“, a njene izjave odmah su izazvale ogromnu pažnju na društvenim mrežama i u međunarodnim medijima.

Kendis Ovens poslednjih godina važi za jednu od najpoznatijih predstavnica američkih konzervativnih krugova, dok njen Jutjub kanal prati više od šest miliona ljudi.

Ona je prethodnih meseci više puta javno iznosila tvrdnje o Brižit Makron, uključujući i kontroverzne navode da je supruga francuskog predsednika navodno rođena kao muškarac.

Francuski predsednik Emanuel Makron i Brižit Makron ranije su najavili da će pravnim putem pokušati da ospore takve tvrdnje i pred sudom izneti dokaze protiv tih navoda.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je Ovens poslednjih dana doputovala u Rusiju, gde bi uskoro trebalo da učestvuje na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu.

Njene izjave dolaze u trenutku velikih tenzija između Zapada i Rusije, zbog čega su tvrdnje o navodnom razgovoru sa Trampom dodatno podigle buru u javnosti.

Za sada nema zvanične potvrde tvrdnji koje je iznela Kendis Ovens.