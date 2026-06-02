Istraga ranjavanja I.J. (41) u Kaluđerici, koji je u noći između nedelje i ponedeljka, oko tri sata iza ponoći, primljen u beogradsku bolnicu sa prostrelnom ranom na nozi, poprima obrise filmskog trilera.

Prema najnovijim saznanjima, ranjeni muškarac je doneo odluku koja je šokirala i dodatno alarmirala nadležne organe - potpuno je odbio dalju saradnju sa policijom, ostavljajući inspektore bez ključnih odgovora.

Kako se ekskluzivno saznaje od izvora bliskog istrazi, drama je počela juče u gluvo doba noći. I.J. je, nakon što je pogođen u nogu, uspeo da dođe do porodične kuće u Kaluđerici.

"Ranjeni muškarac je ušao u dvorište i panično počeo da doziva majku. Nesrećna žena je istrčala iz kuće, zatekla sina u lokvi krvi i odmah mu pružila prvu pomoć, nakon čega je alarmirala Hitnu pomoć", otkriva izvor.

Forenzičari i inspektori su odmah po prijavi izašli na teren, ali su ubrzo naišli na zid. Naime, detaljnim pregledom terena, tragovi krvi pronađeni su isključivo na ulazu u dvorište i unutar same kuće, gde je majka previjala sina.

Svi pokušaji lociranja mesta samog obračuna - čaura, tragova borbe ili oštećenja na objektima u okolini - ostali su bezuspešni. Zbog toga se osnovano sumnja da se pucnjava uopšte nije dogodila ispred njegove kuće, već da je I.J. ranjen na potpuno drugoj lokaciji i u drugačijim okolnostima, nakon čega je naknadno došao ili dovezen do Kaluđerice.

Nova sumnjiva verzija: "Čekao sam devojku"

Kako se saznaje, I.J. je tokom prvog, površnog ispitivanja pokušao da opravda svoje prisustvo na ulici u tri ujutru tako što je u priču uvukao treću osobu. Inspektorima je tvrdio da je pogođen "iz čista mira" dok je ispred kapije navodno čekao svoju devojku, te da zbog mraka ništa nije video.

Kada su operativci krenuli da mu postavljaju konkretna pitanja o identitetu devojke, ali i o samom trenutku pucnjave, ranjenik je podigao zid i odbio da dalje odgovara na pitanja.

Policijski operativci su uvereni da je priča o devojci samo nevešt paravan i da muškarac svesno pokušava da sakrije identitet osobe koja je povukla obarač.

Češljanje Kaluđerice i provera alibija

Zbog očiglednog odbijanja saradnje i menjanja priče, policija i nadležno tužilaštvo podigli su istragu na najviši nivo. Trenutno se detaljno proverava da li devojka koju je pominjao uopšte postoji ili je u pitanju samo nespretan pokušaj stvaranja alibija.

Inspektori intenzivno rade na tri ključna pravca.

Izuzimaju se snimci sa svih okolnih objekata i pametnih kamera kako bi se utvrdilo kretanje I.J., ali i identifikovala sumnjiva vozila koja su u tom periodu prolazila kroz naselje. Cilj operativaca je da vide da li je ranjenik došao sam ili ga je neko dovezao i ostavio ispred kuće.

Preko baznih stanica mobilne telefonije proveriće se gde se tačno nalazio telefon ranjenog u 3 časa ujutru. Ukoliko se ispostavi da mu je telefon u vreme pucnjave bio aktivan na drugom kraju grada, njegova priča o čekanju devojke ispred kuće odmah pada u vodu.

Obavlja se razgovor sa prvim komšijama kako bi se utvrdilo da li je iko u okolini uopšte čuo ispaljene hice u kritično vreme. S obzirom na to da je reč o gluvo doba noći, pucnji bi morali da probude bar nekoga u ulici, a odsustvo svedoka koji su čuli buku dodatno podgreva sumnju da je lokacija lažirana.

Sve ukazuje na to da I.J. odlično zna ko ga je i zašto ranio, ali da iz nekog razloga - bilo zbog straha od osvete ili zbog sopstvene umešanosti u sumnjive poslove - bira da ćuti i policiji servira priču u koju niko ne veruje.

U kriminalnim krugovima, ovakvo ranjavanje u nogu uglavnom predstavlja "poslednju opomenu", zbog čega policija ulaže sve napore da reši slučaj pre nego što dođe do eskalacije sukoba. Istraga se intenzivno nastavlja.

(Telegraf.rs)