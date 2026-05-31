Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminuo je Nedim Livnjak, muškarac koji je 24. aprila teško ranjen u pucnjavi u sarajevskom naselju Sedrenik, saznaje portal "Avaz".

Podsećamo, u pucnjavi je ranjen i njegov brat Nihad Livnjak, dok je napadač bio Almer Inajetović , koji je zajedno sa još dve osobe uhapšen nekoliko dana nakon pucnjave.

Nedim Livnjak je u pucnjavi zadobio teške telesne povrede i više od mesec dana se nalazio na lečenju i borbi za život na KCUS.

Uprkos naporima lekara, preminuo je od posledica ranjavanja. Njegov brat Nihad prošao je s lakšim povredama i oporavlja se.

