Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio pritvor do 30 dana Z.M. (39) iz Bašaida, osumnjičenom da je vozeći automobil pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dve osobe.

Pritvor mu je određen s obzirom da je težina posledice krivičnog dela dovela do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Predlog tužilaštva da se osumnjičenom pritvor odredi i da ne bi uticao na svedoka i da ne bi ponovio krivično delo, je odbijen kao neosnovan, zbog čega će tužilaštvo uložiti žalbu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Sumnja se da je on 30. maja na putu iz Novog Bečeja ka Bašidu u kasnim večernjim satima, upravljao automobilom pod dejstvom alkohola, neprilagođenom brzinom i da nije držao vozilo bliže desnoj ivici puta, usled čega je prešao u suprotnu traku i udario u prednji deo motocikla.

Motociklom je upravljao oštećeni B.A, koji je usled povreda preminuo na licu mesta, dok je oštećena B.A. saputnik preminla od zadobijenih povreda u bolnice 1. juna.