Državni inspektorat sproveo je nadzor kod poslodavca za kojeg je mladić obavljao dostavu hrane te je protiv njega pokrenut prekršajni postupak.

Podsetimo, maturant je 16. maja dostavljao picu Kristijanu Aleksiću kada ga je ovaj ubio ispred svoje kuće.

U trenutku tragedije nastava za učenike završnih razreda još nije bila gotova. Poslednji nastavni dan maturantima bio je 22. maja. Ta okolnost pokazala se važnom tokom inspekcijskog nadzora. Naime, prema Zakonu o tržištu rada redovni učenici mogu obavljati poslove preko učeničkih servisa isključivo tokom školskih praznika.

Nakon upita o slučaju, Državni inspektorat potvrdio je da je obavljen nadzor kod poslodavca kod kojeg je stradali učenik radio kao dostavljač.

- Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca pokrenut je prekršajni postupak podnošenjem optužnog predloga nadležnom sudu, među ostalog, i zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o tržištu rada - saopštili su iz Državnog inspektorata.

Za takve prekršaje zakon predviđa značajne novčane kazne. Poslodavcima koji koriste rad učenika tokom nastavne godine ili bez propisanog ugovora preti kazna od 6.630 do 13.270 evra.

Podsetimo, Aleksić je i ranije bio osuđivan. Zbog ubistva 22-godišnje devojke 1994. godine proveo je 12 godina u zatvoru, a mladog Luku je ubio iz čista mira.