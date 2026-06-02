"Danas jednostavno nemam reči za ovaj čin zla i za ono što je uradio našoj zajednici", rekao je u ponedeljak šef policije Maskatina Entoni Kis na konferenciji za novinare.

Prema navodima policije, u seriji ubistava žrtve su stradale u dve kuće i jednom poslovnom objektu, a slučaj se vodi kao porodično nasilje, prenosi ABC.

Pucnjava je prijavljena oko 12.12 časova po lokalnom vremenu u ponedeljak, a prve ekipe su pronašle četiri žrtve ubijene u jednoj kući.

Osumnjičeni Rajan Vilis Mekfarland (52) napustio je kuću pre dolaska policije, koja ga je pronašla nešto kasnije na stazi duž reke Misisipi.

"Dok je policija razgovarala sa Rajanom Vilisom Mekfarlandon, on je sebi oduzeo život. Policija i osoblje su pružile svu pomoć, međutim, mogli su da konstatuju samo smrt", rekao je Kis.

Tokom istrage, detektivi su saznali da je moguće da ima još žrtava i potom su pronašli još dva ubijena muškarca, saopštile su vlasti.

Jedan je pronađen u kući, dok je drugi pronađen u obližnjem poslovnom objektu.

"Preliminarni nalazi ukazuju na to da je pucnjava proizašla iz porodičnog sukoba. Veruje se da su sve žrtve članovi porodice preminulog osumnjičenog", saopštila je policijska uprava.

Šef policije je naveo da osumnjičeni ima krivični dosije, ali nije izneo detalje, kao ni informacije o žrtvama.

Istraga je i dalje u toku.