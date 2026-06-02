Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu zbog šverca više od 4 tone kokaina protiv odbeglog Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, Vuka Banićevića, Vlada Banićevića, Filipa Zindovića Kljajevića, Nebojše Bugarina, Božidara Jabučanina, Milana Popovića, Vladimira Bajčete i vođe "kavačkog" klana Radoja Zvicera, koji je u bekstvu.

U optužnici je predloženo da se Banićevićima produži pritvor, a da se Vojinoviću, Zindoviću, Zviceru, Bugarinu i Jabučaninu koji su u bekstvu sudi u odsustvu.

Ostali okrivljeni u pritvoru su u drugim krivičnim predmetima.

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 10 okrivljenih: V.V., A.M., V.B., V.B., N.B., B.J., M.P., R.Z., F.Z. i V.B., a protiv V.V., V.B. i V.B., za četiri krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv N.B., za tri krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv A.M. i M.P., za dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv R.Z. F.Z. B.J. i V.B. za po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je ukupno 4.139,605 kg kokaina", saopšteno je iz tog crnogorskog tužilaštva.

Istakli su da su protiv okrivljenih pokrenuli finansijsku istragu, "sa ciljem trajnog oduzimanja imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom delatnošću", prenose crnogoski mediji.

