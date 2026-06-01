Povređenom je odmah ukazana lekarska pomoć, a prema dostupnim informacijama, nije životno ugrožen.

Nakon što su lekari utvrdili da je povreda nastala upotrebom vatrenog oružja, o slučaju su obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su započeli istragu.

Muškarac je u razgovoru sa inspektorima, tvrdi Telegraf.rs, rekao da se u trenutku napada nalazio ispred svoje kuće, kada je odjednom čuo pucnjavu, nakon čega je osetio jak bol u nozi. Navodno je rekao i da zbog mraka i brzine kojom se sve odigralo, on nije uspeo da vidi ni ko je pucao, niti iz kog pravca su ispaljeni hici.

Policija proverava da li se pucnjava zaista dogodila na lokaciji koju je naveo povređeni ili je do incidenta došlo na drugom mestu i pod drugačijim okolnostima.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Istraga je u toku.

