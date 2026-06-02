Postoji mogućnost da u narednim danima Iran sa Sjedinjenim Američkim Državama po prvi put pregovara o svom nuklearnom programu, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove američkog senata, prvi put od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana krajem februara, Rubio je rekao da su razgovori sa Teheranom drugačiji od onih sa drugim zemljama jer uključuju posrednike.

"Ali pred nama je mogućnost, do koje može doći danas, sutra, sledeće nedelje, da su po prvi put pristali da pregovaraju o aspektima svog nuklearnog programa, koje su pre samo mesec dana ili godinu dana odbijali čak i da pomenu", rekao je Rubio i dodao da su potrebni čak i dani da se od Irana dobije odgovor, navodeći kao razlog "fragmentisano iransko rukovodstvo", prenosi Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, ne postoji iranska mornarica, jer ona leži na dnu okeana.

"Iran poseduje samo brodove-kitolovce. To će za nekoliko godina biti glavno mesto za ribolov, jer će se pretvoriti u koralne grebene", rekao je Rubio.

Prema nejgovim rečima, Iran je izgradio "toliko raketa, dronova i konvencionalnog naoružanja" da "ništa nije moglo da se učini povodom toga", i da je zato američki predsednik Donald Tramp pokrenuo napad na Iran.

"Nekima od vas se to svidelo, nekima nije, ali veoma uspešno smo postigli naše vojne ciljeve. Dramatično smo smanjili bazu odbrambene industrije Irana", tvrdio je Rubio.

Ocenio je de je Vašington vremenom izgubio iz vida da spoljna politika SAD uvek mora biti u nacionalnom interesu zemlje.