Uprava policije je saopštila kako se sumnja da je on u petak uveče na jednom parkingu, nakon kraće verbalne rasprave, sugrađanina teško povredio udarcima čekićem u glavu.

"Policija je veoma brzo pronašla lice, stavila ga pod kontrolu i obezbedila lice mesta, te preduzela druge mere i radnje radi obezbeđivanja tragova i dokaza", piše u saopštenju.

Povređeni Rožajac je prevezen u medicinsku ustanovu, gde je zadržan na lečenju.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.