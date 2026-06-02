Kantonalni sud u Sarajevu produžio je pritvor za još dva meseca Tariku Pruscu., osumnjičenom da je 1. maja u naselju Dobrinja zverski ubio svoju suprugu Elmu Godinjak-Prusac.

Tarik Prusac iza rešetaka ostaje zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo, kao i zbog činjenice da bi njegovo puštanje izazvalo ogromno uznemirenje javnosti. Istraga u ovom slučaju i dalje traje, a Prusac se tereti za teško ubistvo žene.

Tužiteljka Iva Kurilić iznela je detalje istrage u javnost - tokom uviđaja na telu nesrećne Elme Godinjak utvrđene su brojne stravične povrede i podlivi, a ustanovljeno je da je žrtva bila vezana i da je Prusac zločin počinio sa jasnim umišljajem.

On je odmah nakon svirepog ubistva pobegao sa maloletnom ćerkom, a policija ga je locirala i uhapsila u jednom restoranu na Baščaršiji, gde je dete odveo da jedu ćevape kao da se ništa nije dogodilo.

Tužilaštvo je došlo do podataka da je Prusac pravosnažno osuđen 2016. godine jer je prvo brutalno pretukao rođenu majku, a samo dan kasnije i rođenog brata.

Ubijena Elma ga je pre ove tragedije čak dva puta prijavljivala za porodično nasilje, a u trenutku kada joj je oduzeo život, njemu su bile izrečene hitne mere zabrane. Nesrećna žena se u tom periodu nalazila u procesu razvoda od monstruma, ali zaštitu od njega nažalost nije dočekala.