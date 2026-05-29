Veliki skandal potresa američku obaveštajnu zajednicu nakon što je FBI tokom racije u kući bivšeg agenta CIA Dejvida Raša pronašao čak 303 zlatne poluge vredne više od 40 miliona dolara, ogromnu količinu gotovine i luksuzne satove.

Slučaj je izazvao ozbiljna pitanja o tome kako je Raš godinama uspevao da prolazi kroz stroge bezbednosne provere i da li unutar američkih službi postoji mnogo šira mreža ljudi koja je ostala “ispod radara”.

Bivša operativka CIA i stručnjak za prevare Trejsi Valder ocenila je da bi čitava priča mogla da ukazuje na “veliko organizovano prikrivanje”.

– Ovo bi moglo da bude ogromno organizovano zataškavanje laži. Moralo bi da postoji mnogo saučesnika – rekla je Valder za New York Post.

Prema njenim rečima, gotovo je nemoguće da jedna osoba sama uspe da prevari sistem koji prolazi kroz višegodišnje bezbednosne provere.

– Moraće da se vraćaju najmanje deset godina unazad, da proveravaju ljude koje poznaje, prijatelje, saradnike. Ili je on lagao njih ili su svi lagali za njega – navela je ona.

FBI je izvršio raciju u Rašovoj kući u Virdžiniji 18. maja u okviru istrage o tome da li je lažno predstavljao svoju vojnu i akademsku prošlost.

Tokom pretresa agenti su pronašli:

– 303 zlatne poluge od po jednog kilograma

– više od 2 miliona dolara u gotovini

– 35 luksuznih satova, među kojima veliki broj “roleksa”

Prema sudskim dokumentima, Raš je navodno do zlatnih poluga dolazio podnoseći zahteve u kojima je tvrdio da mu je zlato potrebno za “troškove povezane sa poslom”.

Trejsi Valder ocenjuje da je moguće da je koristio falsifikovanu dokumentaciju ili da su istražitelji za bezbednosne provere propustili ozbiljne znakove upozorenja.

– Na ličnom nivou bila sam frustrirana jer sam i sama prolazila kroz taj proces i znam koliko je rigorozan. Kako je moguće da mu je ovo uspelo? To me ozbiljno brine – rekla je ona.

Valder je objasnila da kandidati za CIA prolaze veoma detaljne provere koje uključuju razgovore sa porodicom, prijateljima i poznanicima.

– Ne proveravaju samo fakultet. Dolazili su kod mojih drugarica, razgovarali sa njima, odlazili kod mojih roditelja i pričali sa prijateljima mojih roditelja – rekla je bivša agentkinja.

Govoreći o ogromnoj količini zlata, Valder je navela da CIA ponekad odobrava korišćenje gotovine ili zlata za rad sa izvorima u inostranstvu, ali da svaki dolar mora biti detaljno opravdan.

– Nije neobično da agentu treba novac za izvore u inostranstvu, ali ne mogu da zamislim situaciju u kojoj bi nekom bilo potrebno 40 miliona dolara u zlatnim polugama – rekla je ona.

Dodala je da unutar CIA postoji veoma stroga procedura za korišćenje sredstava.

– Ne ulazite u kancelariju i ne kažete: “Treba mi 100.000 dolara sutra.” Postoje formulari, kontrole i odgovornost za svaki cent – objasnila je Valder.

Ona je navela da su zaposleni u CIA pod stalnim nadzorom čak i nakon zaposlenja.

Kao primer navela je da je agencija proveravala i 75 dolara koje je dobijala od roditelja za parking tokom početka karijere.

– Pitali su me odakle mi taj novac, zašto sam ga dobila i za šta ga koristim. Morala sam čak da dostavim i bankovne podatke roditelja – rekla je ona.

Valder je kratko razmatrala mogućnost da je Rašu možda namerno dopušteno da nastavi aktivnosti kako bi službe pratile njegove kontakte, ali je tu teoriju odbacila zbog same FBI racije.

– To jednostavno nema smisla – zaključila je ona.

Slučaj bivšeg CIA agenta sada otvara ozbiljna pitanja o bezbednosnim procedurama unutar američkih obaveštajnih službi i mogućnosti da još ljudi godinama uspeva da sakrije ogromne sume novca i sumnjive aktivnosti bez reakcije sistema.