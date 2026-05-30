Policija u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je G. G. (57) iz okoline Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da je u popodnevnim časovima 27. maja zadao više udaraca ženi (49) u jednom tržnom centru u Nišu, a potom pobegao.

Kako je objavila Policijska uprava Niš, policija ga je, intenzivnim radom, pronašla i uhapsila.

Povređena žena je zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.