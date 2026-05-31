Dok cene letovanja u regionu i Evropi nastavljaju da rastu, sve više građana traži povoljnije načine da provedu godišnji odmor. Zbog toga banjski turizam u Srbiji beleži rast interesovanja, a posebnu pažnju privlače destinacije koje nude pristupačan smeštaj, prirodne lepote i lekovite izvore po cenama koje ne opterećuju kućni budžet.

Kako prenosi Blic Biznis, među najpovoljnijim banjama u Srbiji izdvajaju se Sijarinska Banja, Lukovska Banja i Pribojska Banja. Iako nisu među najrazvikanijim turističkim centrima, upravo zbog nižih cena i mirnijeg okruženja privlače sve veći broj gostiju iz zemlje i regiona.

Sijarinska Banja poznata po jedinstvenom gejziru

Sijarinska Banja nalazi se u podnožju planine Radan i jedna je od najprepoznatljivijih banja u Srbiji zahvaljujući prirodnom gejziru koji izbacuje vodu na visinu od nekoliko metara. Ovaj fenomen predstavlja pravu turističku atrakciju, a posetioci dolaze i zbog termalnih izvora koji se koriste za rehabilitaciju i lečenje različitih zdravstvenih tegoba.

Pored lekovite vode, goste privlače mir, netaknuta priroda i mogućnost odmora daleko od velikih turističkih gužvi. Upravo zato ova banja postaje sve popularnija među porodicama i penzionerima.

Lukovska Banja privlači goste tokom cele godine

Lukovska Banja važi za jednu od najviših banja u Srbiji i smeštena je na više od 600 metara nadmorske visine. Poznata je po velikom broju termalnih izvora i čistom planinskom vazduhu, zbog čega je posećuju ljudi koji žele kombinaciju odmora i zdravstvenog oporavka.

Posetioci posebno ističu uređene bazene sa termalnom vodom, wellness sadržaje i prirodno okruženje koje pruža idealne uslove za opuštanje. Tokom letnjih meseci temperature su prijatnije nego u većim gradovima, što dodatno povećava njenu privlačnost.

Pribojska Banja sve češći izbor turista

Pribojska Banja poslednjih godina privlači sve više gostiju zahvaljujući ulaganjima u turističku infrastrukturu i obnovi smeštajnih kapaciteta. Termalni izvori poznati su po visokoj temperaturi i tradicionalno se koriste za rehabilitaciju osoba sa problemima lokomotornog sistema.

Pored zdravstvenog turizma, prednost ove banje je i blizina brojnih prirodnih atrakcija jugozapadne Srbije, zbog čega je zanimljiva i ljubiteljima aktivnog odmora.

Banje ostaju najpovoljnija opcija za odmor

Dok se cene smeštaja na mnogim turističkim destinacijama mere desetinama ili čak stotinama evra po noćenju, u ovim banjama i dalje je moguće pronaći pristupačne opcije za različite budžete. Upravo zbog toga sve više građana bira domaće banje kao zamenu za skuplja putovanja.

Kombinacija lekovitih izvora, prirodnog okruženja i povoljnih cena čini Sijarinsku, Lukovsku i Pribojsku Banju među najtraženijim destinacijama za one koji žele kvalitetan odmor bez velikih troškova.