Reč je o praznom prostoru pre oznake za nulu — detalju koji mnogi svakodnevno gledaju, a retko ko zna čemu zapravo služi.

Sve je postalo viralno nakon što je jedan korisnik društvene mreže Iks objavio fotografiju lenjira i upitao zbog čega postoji taj "prazan" deo bez oznaka. Objava je privukla milione pregleda i pokrenula brojne teorije — od šaljivih tvrdnji da je mesto rezervisano za "minus jedan", do potpuno izmišljenih priča o njegovom poreklu.

Štiti preciznost merenja — pravi razlog je jednostavan

Pravi razlog mnogo je jednostavniji i veoma praktičan. Prazan prostor služi kao zaštitna zona koja čuva preciznost lenjira.

Ivice lenjira prve stradaju tokom korišćenja — habaju se u pernici, udaraju o sto ili pod i vremenom se oštete. Kada bi oznaka nule bila postavljena odmah na samoj ivici, svako sitno oštećenje moglo bi da utiče na tačnost merenja. Zato proizvođači ostavljaju mali razmak pre početka skale, kako bi nulta oznaka ostala neoštećena i precizna čak i nakon dugotrajne upotrebe.

Pomaže i tokom same proizvodnje lenjira

Ovaj detalj ima još jednu važnu funkciju — olakšava masovnu proizvodnju lenjira. Tokom sečenja materijala teško je postići potpuno preciznu ivicu, pa dodatni prostor ostavlja malu toleranciju i smanjuje mogućnost greške pri izradi.

Važna lekcija za decu koja uče da mere

Prazan prostor ima i edukativnu svrhu. Deci koja tek uče da mere jasno pokazuje da merenje počinje od linije nule, a ne od samog kraja lenjira — što je osnovna, ali važna lekcija u razvoju matematičkog razmišljanja.

Dakle, sledeći put kada uzmete lenjir u ruke, setite se da deo koji izgleda potpuno beskorisno zapravo ima veoma važnu ulogu u očuvanju tačnosti merenja.