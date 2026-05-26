Na području Mostara uhapšena je jedna osoba zbog sumnje da je počinila krivično delo protiv maloletnog lica, rekla je Ilijana Miloš, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Ona je navela da je osumnjičeni uhapšen u nedelju, 24. maja, a o svemu je odmah obavešten postupajući tužilac, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mere i istražne radnje.

„U ponedeljak je sektor kriminalističke policije - odeljenje opšteg kriminala podneo izveštaj Županijskom tužilaštvu u Mostaru zbog sumnje da je počinjeno krivično delo polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina od strane punoletnog lica na štetu maloletnog lica“, rekla je Miloš za Fenu.

Dodala je da je postupajući tužilac produžio pritvor osumnjičenom za dodatnih 24 sata.

„S obzirom na to da se radi o maloletnom licu, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, ne možemo dati više detalja o ovom događaju“, zaključila je Miloš.

