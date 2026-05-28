Među hiljadama vernika koji su satima čekali kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice bila je i grupa iz Sombora, koja je u redu provela gotovo sedam i po sati, ali kažu da im ništa nije teško palo.

– Čekali smo sedam, sedam i po sati, ali nije bilo teško. Došli smo sa voljom, sa željom i puni elana – rekla je jedna vernica iz Sombora.

Iako su temperature bile visoke, kaže da među ljudima nije bilo nervoze, tenzije ni neprijatnih scena.

– Sve je bilo lepo, mirno i dostojanstveno. Nije bilo nervoze, mržnje, gurkanja ni svađe. Ljudi su pomagali jedni drugima i sve je proteklo kako treba – ispričala je ona.

Dodaje da čak nisu ni obraćali pažnju na gužvu i redove.

– Nismo ni gledali ko prolazi, ko gde stoji. Mi smo došli sa verom i to nam je bilo najvažnije – kaže vernica.

Govoreći o trenutku kada je prišla svetinji, priznaje da emocije teško može da opiše rečima.

– To ne može da se objasni. Mi često idemo na poklonička putovanja, obilazimo manastire i crkve. Kada čovek veruje, onda oseća nešto posebno – rekla je.

Na pitanje za šta se danas molila, odgovor je bio jednostavan i iskren.

– Za zdravlje, sreću i mir. Pravolsavka sam i volim svoju veru – kazala je.

Ističe da nema neku posebnu ličnu muku zbog koje je došla, već da je najvažnije to što joj je porodica zdrava i na okupu.

– Hvala Bogu, deca su živa i zdrava, porodica je dobro. Imam dva sina, dve snajke i petoro praunučadi. Bogata sam žena i zahvalna sam Bogu na svemu što mi je dao – rekla je sa osmehom.

Dodaje da se u svojim molitvama nikada ne moli samo za sebe.

– Kad uđem u crkvu, prvo se molim za ceo svet, za komšije, prijatelje i porodicu, a tek onda za sebe – poručila je.

Veliki broj građana prethodnih dana satima čeka u redovima kako bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice, a gotovo svi vernici ističu da uprkos dugom čekanju među ljudima vladaju mir, strpljenje i zajedništvo.