Županijsko državno tužilaštvo (ŽDO) u Rijeci podiglo je optužnicu protiv dvojice muškaraca i jedne žene zbog držanja 25-godišnjakinje kao robinje, krivičnih dela protiv polne slobode i nanošenja teških telesnih povreda.

Tužilaštvo je, nakon sprovedene istrage, saopštilo da se 52-godišnjak optužnicom tereti za tri teška krivična dela protiv polne slobode, što se odnosi na silovanje, tri krivična dela zadovoljavanja polnog nagona pred detetom mlađim od 15 godina i nanošenje teške telesne povrede.

Optužnicom se 18-godišnjak i 37-godišnjakinja terete za nanošenje teške telesne povrede i protivpravno oduzimanje slobode.

Žena optužena i za povređivanje svoje dece

Zločine su navodno počinili tokom oktobra i novembra 2025. godine na području Primorsko-goranske županije. Osumnjičena 37-godišnjakinja se takođe tereti i za povređivanje svoje dece.

ŽDO je predložio da se 52-godišnjaku produži istražni pritvor, u kojem se nalazi zbog opasnosti od ponavljanja dela, a da se za 18-godišnjaka i 37-godišnjakinju produže ranije određene mere opreza.

Kako se saznaje, 25-godišnjakinja je prisilno boravila u kući optuženih, 52-godišnjak ju je više puta silovao, čak i pred decom, a svo troje su je pretukli, zbog čega je sa teškim povredama morala biti prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

