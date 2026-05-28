Beogradska policija uhapsila je danas u Surčinu Č. S. (56) neposredno nakon što je, kako se sumnja, provalio u jednu porodičnu kuću.

Brzom i efikasnom akcijom, operativci su otkrili da je reč o serijskom provalniku za kojim je već bila raspisana potraga, a koji je odmah priznao čitav niz teških krađa.

Sve je počelo juče oko 13 sati kada je jedan savestan građanin primetio sumnjivog muškarca sa rukavicama i naočarima za sunce kako preskače ogradu dvorišta kuće u Ulici Cara Dušana. Odmah je alarmirana policija koja je za svega nekoliko minuta stigla na lice mesta.

Patrola je odmah uočila tragove provale - na zadnjem delu kuće bio je pokidan komarnik na PVC prozoru, dok su terasna vrata bila širom otvorena.

Policajci su ušli unutra i započeli pretres, a usledio je šok kada su u kupatilu kuće zatekli Č. S. koji je u tom trenutku vršio premetačinu!

Pretresom osumnjičenog, kod njega su pronađeni pajser, gumene rukavice, kao i oko 14.000 evra u kešu, u različitim apoenima. Vlasnica kuće u tom trenutku bila je u Nišu, a nakon što je obaveštena o provali, odmah je krenula nazad za Beograd.

Kako saznajemo, ova ekspresna akcija i uspešan rad policije u Surčinu direktan su rezultat dolaska novog načelnika, pod čijim su rukovodstvom bezbednost u ovom delu grada i efikasnost na terenu podignuti na najviši nivo.

Nakon privođenja u Policijsku stanicu Surčin, klupko je počelo da se odmotava. Operativnim radom i tokom saslušanja, osumnjičeni je priznao da je tokom aprila i maja ove godine izvršio još tri krađe na teritoriji ove opštine:

20. aprila u Ulici Marka Raba, iz jedne kuće ukrao je 1.200 evra i 500 franaka.

16. aprila u Vojvođanskoj ulici, nakon premetačine otuđio je zlatni nakit, ručni sat i 50 evra.

28. aprila ponovo u Ulici Marka Raba, iz kuće je odneo tri ručna sata čija je vrednost procenjena na 150.000 dinara.

Proverom identiteta utvrđeno je da je za Č. S. već bila raspisana potraga od strane PS Voždovac, takođe zbog krivičnih dela teška krađa.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Osumnjičeni će biti saslušan u prisustvu advokata po službenoj dužnosti, a protiv njega se podnosi prijava u redovnom postupku.

