Draga Dimitrijević-Mitrićević bila je jedna od najbogatijih i najuticajnijih žena Beograda između dva svetska rata, ali i jedna od najvećih gradskih misterija. Živela je u luksuznoj vili u današnjoj Ulici kralja Milana, okružena bogatstvom, sefovima, nakitom i glasinama o svom povučenom i sumnjičavom životu. Savremenici su je opisivali kao izuzetno bogatu udovicu koja je imala ogromno imanje, ali i duboko nepoverenje prema ljudima, pa je retko kome dozvoljavala da joj priđe bez nadzora.

Njeno bogatstvo bilo je legendarno za to vreme — govorilo se o zlatu, draguljima i velikim količinama novca koje je držala u kući, ali i u bankama. Iako je živela sama, kuća joj je bila strogo obezbeđena, a prema pričama, čak je imala i pse čuvare i složene mehanizme zaključavanja. Uprkos tome, njen život je bio obavijen izolacijom i strahom od prevare ili krađe.

Početkom 1933. godine dogodio se događaj koji će zauvek ući u beogradsku kriminalnu istoriju. Draga je nestala iz svoje kuće, a nekoliko dana kasnije pronađena je mrtva u podrumu vile. Policija je zatekla uznemirujuću scenu: tragove borbe, prevrnute stvari, zaključane prostorije i neobične detalje koji nisu ukazivali na običnu pljačku. Posebno je zbunjivalo to što je njen veliki sef, pun nakita i vrednosti, ostao netaknut.

Zbog toga je motiv ubistva ostao potpuno nejasan. Nije delovalo kao klasična pljačka, što je istragu učinilo još težom. Policija je ispitivala rodbinu, poslugu, poslovne saradnike i ljude iz visokog društva, jer je Draga bila povezana sa imućnim i uticajnim krugovima tadašnjeg Beograda. Postojale su sumnje da je neko iz njenog okruženja imao motiv povezan sa nasledstvom ili ličnim sukobima.

Istraga je bila opsežna za to vreme, pa su se čak pojavljivale i neobične metode, uključujući i pokušaje da se slučaj razjasni uz pomoć tada popularnih “intuicionista” i neformalnih savetnika. Ipak, nijedan trag nije doveo do konkretnog osumnjičenog.

Ubica nikada nije pronađen, a slučaj je ostao zatvoren kao nerešen. Vremenom je prerastao u jednu od najpoznatijih beogradskih misterija iz perioda Kraljevine Jugoslavije. Danas se Draga Dimitrijević-Mitrićević pamti kao simbol starog, bogatog Beograda, ali i kao žena čija je smrt ostala obavijena potpunom tajnom.