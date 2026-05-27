Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežana Đurišić, doživeo je početkom godine jezivo mučenje na Vračaru, nakon čega i danas ima traume.

Privrednik iz Beograda, Z. I, priznao je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu da je 15. februara u svom stanu u centru grada, zajedno sa L. S. i maloletnicom, satima ga mučio i zlostavljao, a sudija ga je osudio na godinu dana kućnog zatvora.

Tim povodom Marko sada oglasio i otkrio svoju stranu priče, kao i da li je zadovoljan presudom.

- Dobro sam, radim u restoranu. Inače radim kao pomoćni kuvar u restoranu na Dunavu. Kako mogu da vam ulepšam dan, pošto je meni sve odvratno u poslednje vreme. Kako mi se ono desilo i noćne more, znači katastrofa. Deca mi pomažu da pozitivno razmišljam - istakao je na počeetku.

Kada mu je saopšteno da je doneta presuda i da je osoba koja mu je nanelo teške povrede osuđena na godinu dana kućnog pritvora, ostao je zatečen.

-Stvarno sam toliko sam isključen. Nemam pojma šta se dešava. Meni su javili juče da imam suđenje. Rekao sam: "Zabole me uvo". Nisam se ni pojavio. Stvarno ne znam šta se događa povodom svega. Digao sam ruke, na kraju ću da ispadnem kriv. Vi se šalite sa mnom?! Juče je bilo suđenje. Nikome ne želim zlo. Čoveku sam odneo da jede. Bili su drogirani i napali su me. Zašto? Ne znam. Ne može lepo da mi bude kad je nekom loše. Ali taj čovek, verujte mi, vezao bih ga za kola i vukao kroz grad. To je nešto najgore što sam upoznao. Kućni pritvor i to me ne zanima. Meni ostaje ono što sam zapamtio što mi je radio. Trauma. Da li će on biti osuđivan 100 ili 200 godina, mene ne zanima, krivo mi je zbog svega što se desilo. Nisam imao pojma za ovo, čujem sada od vas - rekao je potom.

Dodao je i da nikome ne želi zlo, ali da smatra da osoba koja mu je nanelo štetu nije svesna posledica.

-Malo sam se nacirkao jednog puta i otišao. Sedeo sam preko puta njegovog stana sa drugaricom koja radi tu i kažem joj: "Idem da vidim ovu budalu". Ona mi kaže: "Šta ćeš, šta ti je uradio?". Otišao sam kod njega i on meni kaže: "Gde si, otkud ti?" Kažem mu: "Znaš li šta si uradio?", a on odgovara: “"Šta te boli ovo? Nije ti ništa". Nije ni svestan. Imali smo kontakt nakon toga, nekoliko puta smo se sretali, živeli smo u istom dvorištu. Nisam agresivan, ali kada dođem kući uveče me uhvati frka. Noću mi je najteže. Sin me smiruje, on je jako opasno dete, 15 godina trenira MMA - priznao je Gvozdenović.

Kako je Marko naveo, promenio je lokaciju stanovanja, na insistiranje majke Snežane Đurišić, kako bi izbegao dalji kontakt sa ljudima koji su mu naneli traume.

- Nisam više na Vračaru. Otišao sam odatle. Snežana je insistirala da odem da ne bi bilo skandala. Sa mamom se čujem, ne viđamo se često. Mnogo se potresla, nisam je video takvu 45 godina. Prijatelje sam davno zanemario, svi su imali neku korist od mene, sem Ace Pejovića i još dvoje, troje ljudi - bio je iskren.

Sa bivšom suprugom je, kako kaže, u korektnim odnosima.

– Đurđa je tu, ali je ja ne diram. Ona ima čoveka s kojim živi već godinama. On vodi računa o njoj i deci. Mi smo se razveli sporazumno. Priznajem krivicu – rekao je Marko za Blic na kraju razgovora.

