Švedska daje Jas 39 Gripen Ukrajini

Švedska se sprema da donira i proda Ukrajini borbene avione Jas 39 Gripen različitih modifikacija, prenele su švedske dnevne novine Aftonbladet.

Očekuje se da će švedski premijer Ulf Kristerson 28. maja objaviti predaju borbenih aviona Jas 39 Gripen C/D. U međuvremenu, očekuje se da će početi pregovori o prodaji Ukrajini modernijih aviona Jas 39 Gripen E, finansiranih iz kredita EU.

"Kristerson će posetiti vazduhoplovno krilo Upland u Upsali (28. maja). U okviru posete biće održana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljene vesti o međunarodnoj saradnji u oblasti vazduhoplovstva."

Teški gubici u Ukrajini

Sinoć i tokom proteklog dana, Zaporoška, Donjecka, Hersonska i Dnjepropetrovska oblast pretrpele su najteže gubitke, sa najmanje 6 poginulih i još 42 povređenih. U Zaporoškoj oblasti, broj povređenih nakon napada na stambene zone porastao je na 15, uključujući i jednu bebu, dok su oštećene stambene zgrade, više vozila i civilna infrastruktura.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, skoro 20 napada dronovima, artiljerijom i avionskim bombama prouzrokovalo je štetu na stambenim, transportnim i energetskim objektima, dok je u Harkovskoj oblasti prijavljena šteta na elektroenergetskim mrežama, skladištima i privatnim kućama.

Novi presek ruskih gubitaka