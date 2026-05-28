Švedska daje Jas 39 Gripen Ukrajini
Švedska se sprema da donira i proda Ukrajini borbene avione Jas 39 Gripen različitih modifikacija, prenele su švedske dnevne novine Aftonbladet.
Očekuje se da će švedski premijer Ulf Kristerson 28. maja objaviti predaju borbenih aviona Jas 39 Gripen C/D. U međuvremenu, očekuje se da će početi pregovori o prodaji Ukrajini modernijih aviona Jas 39 Gripen E, finansiranih iz kredita EU.
"Kristerson će posetiti vazduhoplovno krilo Upland u Upsali (28. maja). U okviru posete biće održana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljene vesti o međunarodnoj saradnji u oblasti vazduhoplovstva."
Teški gubici u Ukrajini
Sinoć i tokom proteklog dana, Zaporoška, Donjecka, Hersonska i Dnjepropetrovska oblast pretrpele su najteže gubitke, sa najmanje 6 poginulih i još 42 povređenih. U Zaporoškoj oblasti, broj povređenih nakon napada na stambene zone porastao je na 15, uključujući i jednu bebu, dok su oštećene stambene zgrade, više vozila i civilna infrastruktura.
U Dnjepropetrovskoj oblasti, skoro 20 napada dronovima, artiljerijom i avionskim bombama prouzrokovalo je štetu na stambenim, transportnim i energetskim objektima, dok je u Harkovskoj oblasti prijavljena šteta na elektroenergetskim mrežama, skladištima i privatnim kućama.
Novi presek ruskih gubitaka
Tri osobe povređene u Dnjepropetrovskoj oblasti
Tri osobe su povređene, a zabeležena je i šteta na stambenim zgradama, obrazovnoj ustanovi i benzinskoj pumpi kao rezultat ruskih udara na Dnjepropetrovsku oblast, saopštio je Oleksandar Hanza, načelnik vojne uprave Dnjepropetrovske oblasti.
"Neprijatelj je napao dva okruga oblasti više od 20 puta koristeći dronove i artiljeriju. Tri osobe su povređene."
Zelenski podneo nacrt zakona za zajam od EU od 90 milijardi evra
Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom, koji je podneo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od EU u iznosu od 90 milijardi evra.
Prema saopštenju na internet stranici ukrajinskog parlamenta, nacrt zakona utvrđuje okvir za Ukrajinu da iz EU privuče ukupna sredstva od 90 milijardi evra, prenosi Rojters.
EU je krajem aprila, nakon višemesečnog zastoja, odobrila kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu nakon što je Mađarska ukinula veto, koji je namenjen za finansijsku i odbrambenu pomoć za 2026. i 2027. godinu.
Oboreno više od 60 dronova
Rusko Ministarstvo odbrane je u četvrtak saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane oborile 62 ukrajinska drona iznad ruskih regiona.
"Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 62 ukrajinske bespilotne letelice (BLV) iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Nižnjenovgorodske i Tambovske oblasti, Republike Krim i Azovskog mora", navodi se u saopštenju.
Uništeno preko 120 "Baba Jaga"
U maju su jedinice ruske grupe "Sever" uništile preko 120 heksakoptera R-18 (poznatih kao "Baba Jaga") ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti, rekao je za RIA Novosti načelnik za upravljanje vatrom 11. armijskog korpusa.
"Posade protivvazdušne odbrane, vazdušni osmatračnici i strelci grupe za pokrivanje 11. armijskog korpusa grupe snaga 'Sever' uništili su preko 120 heksakoptera R-18, poznatih kao 'Baba Jaga', ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti u maju", saopštili su.
