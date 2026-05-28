Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, u zajedničkim i koordinisanim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u potpunosti rasvetlili krivično delo teško ubistvo u pokušaju, izvršeno početkom decembra 2025. godine, te identifikovali i procesuirali direktnog izvršioca S.N. (22), operativno interesantno lice iz Nikšića, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio navedeno krivično delo na štetu dva operativno interesantna lica A.M. i M.J., članove jedne organizovane kriminalne grupe.

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, u zajedničkim aktivnostima sa dežurnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici su nakon sprovedenih brojnih veštačenja te preduzetih operativnih, kriminalističkih i istražnih mera i radnji, u potpunosti rasvetlili navedeno krivično delo, obezbedili materijalne dokaze i identifikovali S. N. (22) iz Nikšića kao direktnog izvršioca, koji je, kako se sumnja, navedenog datuma upotrebom vatrenog oružja naneo teške telesne povrede oštećenim licima.

Protiv ovog lica podneta je Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krivična prijava zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, kao i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Naime, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić obaveštena je 10. decembra 2025. godine oko 22.30 časova od strane građana da je u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu slobode u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je došlo do povređivanja više lica.

Sumnja se da su oštećeni pripadnici "škaljarskog klana"

Policijski službenici su odmah po primljenoj prijavi izašli na lice mesta, gde su zatekli više lica, te je u prisustvu nadležnog državnog tužioca izvršen uviđaj, pri čemu su preduzete sve kriminalističko-tehničke mere i radnje, kao i izuzeti tragovi i predmeti, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.

Lekarskim pregledom i medicinskom dokumentacijom konstatovano je da su u ovom događaju dva lica – A.M. (41) i M.J. (39) – zadobila teške telesne povrede, odnosno više prostrelnih rana u predelu tela, nastalih dejstvom projektila ispaljenih iz vatrenog oružja, nakon čega su oba lica hospitalizovana.

Postupajući državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici je nakon preduzetih mera i radnji događaj kvalifikovao kao krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Podsećamo da su policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, u saradnji i koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzetim operativno-taktičkim merama i radnjama te na osnovu obezbeđenih materijalnih dokaza, krajem februara 2026. godine identifikovali i lišili slobode lice N.A. (43) iz Nikšića, bliskog operativno interesantnim licima, zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju izvršeno putem pomaganja, kao i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, na način što je, kako se sumnja, obezbedio vatreno oružje i municiju koje je direktni izvršilac koristio prilikom izvršenja navedenog krivičnog dela.

N.A. je shodno rešenju suda određen pritvor i on se trenutno nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sprovode intenzivne aktivnosti na lociranju i lišenju slobode osumnjičenog S.N.

