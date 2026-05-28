Sastancima su prisustvovali ministri Siniša Mali, Jagoda Lazarević i Adrijana Mesarović.

Ziđin Majning grupe je najveća kineska rudarske kompanija koja već posluje u Srbiji. Kompanija zapošljava 65.000 ljudi u preko 30 velikih rudnika na pet kontinenata.

TBEA je kineski multinacionalni konglomerat sa sedištem u Čangđiju, u Sinđangu, specijalizovan za istraživanje, razvoj, proizvodnju i prodaju opreme za prenos i transformaciju električne energije, uključujući transformatore, reaktore, kablove i srodne električne komponente, uz prisustvo u projektima obnovljive energije i proizvodnji novih materijala poput polikremena.

TBEA je postala globalno vodeća kompanija u proizvodnji opreme za prenos i transformaciju električne energije, sa godišnjom proizvodnjom transformatora od 260 miliona kVA, rangirana prva na svetu.

Kompanija posluje u preko 20 zemalja sa više od 20.000 zaposlenih.

Vučić se ranije danas u Šangaju, petog dana zvanične posete Kini, sastao i sa predstavnicima kompanija AVIC i ALIT, kao i kompanije China North Industries Corporation (NORINCO), CETC i Guannan Group.

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.