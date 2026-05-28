Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv A.G. (40) iz tog grada zbog sumnje da je pretnjama, uznemiravanjem i kršenjem sudskih zabrana ugrozio suprugu koju je prisluškivao, snimao, optuživao za prevaru i pretio joj ubistvom navodeći da će „biti krvi do kolena“.

Optužnicu, kao i predlog za produženje pritvora, potvrdio je Osnovni sud u Banjaluci.

A.G. se tereti za krivično delo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kao i za tri krivična dela Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 5. KZ RS, a prema navodima optužnice, sva dela počinio je u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled intoksikacije kokainom i zavisnosti od više psihoaktivnih supstanci.

U optužnici se navodi da je 18. februara 2025. godine, u porodičnom stanu u Banjaluci, nakon što je prethodno na neutvrđen način putem telefona prisluškivao i snimao suprugu tokom razgovora sa drugim licima, primoravao oštećenu da sluša i gleda sadržaj telefona za koji je tvrdio da govori o njenom navodnom neverstvu.

Tereti se da ju je tom prilikom vređao i nazivao pogrdnim imenima, a potom odlazio i na njeno radno mesto gde ju je optuživao za prevaru.

Dalje se navodi da je 13. jula 2025. godine na email adresu oštećene poslao poruku u kojoj joj je pretio ubistvom, navodeći da će „biti krvi do kolena“.

Prema optužnici, takve radnje kod oštećene izazvale su akutnu stresnu reakciju, duševni bol i strah, kao i umanjenje opšte životne aktivnosti.

Tužilaštvo navodi da je A.G. 22. juna 2025. godine prekršio zaštitne mere izrečene rešenjem Osnovnog suda u Banjaluci od 4. aprila 2025. godine, kojima mu je bilo zabranjeno približavanje supruzi na udaljenosti manjoj od 200 metara, kao i njeno uznemiravanje i uhođenje u trajanju od 90 dana.

Uprkos tome, supruzi je putem telefona poslao poruku u kojoj je naveo da bi je „u afektu mogao udaviti“, što je kod nje izazvalo osećaj uznemirenosti i straha.

Optužnicom je obuhvaćen i događaj od 26. novembra 2025. godine, kada je, kako se navodi, prekršio novu zaštitnu meru kojom mu je bilo zabranjeno približavanje i uznemiravanje supruge, te joj telefonom uputio pretnje „da će sve da gori i da je spreman da ubije“, što je kod nje izazvalo uznemirenost i strah.

Prema navodima optužnice, A.G. je 26. decembra 2025. godine oko 13 časova ponovo prekršio izrečene zaštitne mere tako što je došao na adresu stanovanja oštećene, lupao na ulazna vrata stana i tražio da ga pusti unutra kako bi video dete, pri čemu joj je govorio uvredljive i pogrdne reči.

Nakon što mu oštećena nije otvorila vrata, udaljio se, a ona je slučaj prijavila policiji.

U optužnici se dalje navodi da se istog dana oko 15.15 časova ponovo vratio ispred zgrade u kojoj stanuje oštećena i pokušao da ostvari zabranjeni kontakt sa njom, krenuvši prema ulazu u zgradu kada ju je ugledao.

Oštećena je tada zatražila pomoć policijskih službenika koji su se nalazili na licu mesta, nakon čega je A.G. sprečen da joj priđe i uhapšen.

BONUS VIDEO: