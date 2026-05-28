Policija u Kikindi večeras je saopštila da je podnela krivičnu prijavu protiv Dunje D. (31) iz Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Osumnjičena je 10. maja ove godine, upravljajući putničkim vozilom na ulici u Kikindi, udarila dete koje je stupilo na kolovoz iz travnate površine, van pešačkog prelaza. Od zadobijenih povreda, dečak je preminuo 23. maja – navedeno je u saopštenju policije.

Podsećamo da je u ovoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u Albertovoj ulici u Kikindi, dečak Mihajlo Smetana (7) doživeo teške telesne povrede opasne po život, kada ga je osumnjičena udarila džipom marke BMW. Zbog težine povreda dete je iste večeri iz kikindske bolnice, gde je reanimirano, prebačeno na lečenje na Kliniku za dečju hirurgiju u Novi Sad, gde su se lekari 13 dana borili za njegov život. Nažalost, nisu uspeli da ga spasu i on je preminuo u subotu, a juče je sahranjen na centralnom groblju u Kikindi. Zbog ove velike tragedije gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan je utorak proglasio Danom žalosti. Sa bolom roditelja saosećaju brojni građani, jer je on bio njihovo jedino dete koje su dugo i željno čekali.

