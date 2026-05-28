Sve se odigralo svega nekoliko dana pre Božića, u periodu kada je atmosfera u firmi trebalo da bude opuštena i praznična.

On je bio zadužen za automatizaciju sistema baza podataka i CRM softvera, a u kompaniji je radio tek nekoliko meseci, iako je iza sebe imao dugogodišnje iskustvo. Upravo zbog toga se trudio da ostavi dobar utisak i bio je uključen čak i u pripreme za božićno okupljanje zaposlenih.

Međutim, situacija se naglo promenila kada je putem Microsoft Teams aplikacije dobio poruku svog direktora. U poruci, koja je očigledno bila namenjena drugoj osobi, stajalo je da se planira njegov otkaz početkom naredne nedelje, uz napomenu da je “nezgodno vreme jer bi sutradan mogla nastati neprijatna situacija ako se pojavi na poslu”.

Zaposleni je kasnije ovu priču podelio na Reddit forumu r/antiwork, gde je opisao kako ga je poruka potpuno uzdrmala. “Još mi krv vrije kad se setim toga”, napisao je, ističući da je situacija došla u trenutku kada je pokušavao da se uklopi u novi tim i doprinese poslu.

Sledećeg dana trebalo je da učestvuje u organizaciji božićne proslave firme, što je dodatno učinilo situaciju neprijatnom. Iako je uložio trud da se uključi u tim i ostavi pozitivan utisak, nakon saznanja iz poruke odmah se povukao i kontaktirao HR odeljenje.

U narednim danima usledila je interna provera slučaja. Iako je nakratko zadržao zaposlenje dok se situacija razjašnjavala, ubrzo je zvanično dobio otkaz. Kako je naveo, najviše ga je pogodio način na koji je sve izvedeno, a ne samo gubitak posla.

Kasnije je priznao da ga je ceo događaj naveo da preispita odnose na radnom mestu i poverenje u kolege i nadređene. U šali je dodao da bi, gledano unazad, možda trebalo da reaguje opuštenije i da čak ode na firmenu proslavu kao da se ništa ne dešava, pre nego što bi direktno razgovarao sa direktorom.

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija na Redditu. Mnogi korisnici su delili savete kako postupiti u sličnim situacijama, dok su drugi upozoravali da se na poslu često ne treba previše emotivno vezivati za kolektiv.

Na kraju, inženjer je naveo da je relativno brzo pronašao novi posao preko agencije za zapošljavanje, ali da mu je iskustvo ostavilo gorak ukus i trajno promenilo pogled na radno okruženje i međuljudske odnose u firmama.